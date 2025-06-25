İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran ile ateşkese varılmasının ardından bugün sivillere yanlış alarm bildirimi gönderdi.

İSRAİL SAVUNMA KUVVETLERİ'NDEN 'YANLIŞ ALARM'

IDF tarafından gönderilen bildirim mesajında "Birkaç dakika içerisinde sirenlerin çalması bekleniyor. Etrafınızdaki en iyi sığınağı bulun ve bir sonraki emre kadar sığınaklardan çıkmayın" ifadeleri kullanıldı.

TEKNİK ARIZAYMIŞ

Ancak, bildirimin daha sonra yanlışlıkla gönderildiği anlaşıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan resmi açıklamada, söz konusu bildirimin iç sistemlerde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle yanlışlıkla gönderildiği belirtildi. Açıklamada, "Güvenliği tehdit eden herhangi bir durum bulunmamaktadır. Sistemsel hataya ilişkin teknik incelemeler devam ediyor" denildi.

PANİĞE NEDEN OLDU

Yanlış alarm bildirimi halk arasında kısa süreli paniğe neden oldu.