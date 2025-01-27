İsrail'den Baf Havalimanı'na Uçuş Aksaklığı - Son Dakika
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İsrail'den Baf Havalimanı'na Uçuş Aksaklığı

İsrail, güvenlik nedeniyle Baf Havalimanı uçuşlarını askıya aldı, seferler Larnaka'ya yönlendirildi.

27.01.2025 16:53
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İsrail, güvenlik gerekçesiyle Güney Kıbrıs'taki Baf Havalimanı'na uçuşları askıya aldı.

İsrail iç istihbarat teşkilatı Shin Bet, İsrail'in El Al, Arkia ve Israir havayolu şirketlerinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki Baf Havalimanı'na uçuşlarını çift yönlü askıya alma kararı aldı. Shin Bet tarafından yapılan açıklamada, uçuşların güvenlik gerekçesiyle durdurulduğu ve seferlerin Larnaka Havalimanı'na yönlendirildiği belirtildi.

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, İsrail havayolu şirketlerinin uçuşlarını güvenlik gerekçesiyle yeniden düzenlediğini ifade ederek, diğer firmaların uçuşlarının devam ettiğini söyledi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Güney Kıbrıs, Havacılık, Güvenlik, Politika, Larnaka, 3-sayfa, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'den Baf Havalimanı'na Uçuş Aksaklığı - Son Dakika

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