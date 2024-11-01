İsrail\'den Hizbullah\'a Tepki

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Hizbullah'ın son misilleme saldırılarında 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), "Hizbullah'ın ölümcül saldırılarını yanıtsız bırakmayacağız" açıklamasında bulundu.

İsrail ordusundan Hizbullah'ın son misilleme saldırılarına dair yeni açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın roketli saldırılarında 7 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıların hangi bölgeleri hedef aldığına dair bilgi verilmeyen açıklamada, "Hizbullah'ın ölümcül saldırılarını yanıtsız bırakmayacağız" ifadeleri kullanıldı.

5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı

Hizbullah, son olarak İsrail'in kuzeyindeki Metula kasabasına roketli saldırı düzenlemişti. Metula Yerel Meclisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 4'ü yabancı uyruklu işçi olmak üzere toplam 5 kişinin öldüğü belirtilmişti. 2 roketin Metula'da açık bir alana düştüğünü duyuran IDF, orta, yukarı ve batı Celile bölgeleri üzerinde 30 roketin durdurulduğunu açıklamıştı. - TEL AVİV