İsrail, Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde ve Baalbek'teki dağlık bölgeye en az 7 hava saldırısı düzenledi.
İsrail, Lübnan ile geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasına ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Bekaa Vadisi'nde ve Baalbek'teki dağlık bölgeye en az 7 hava saldırısı düzenledi. Saldırılardaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor. - BEYRUT
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırıları - Son Dakika
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