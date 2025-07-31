İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırıları

İsrail, Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde ve Baalbek'teki dağlık bölgeye en az 7 hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Lübnan ile geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasına ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Bekaa Vadisi'nde ve Baalbek'teki dağlık bölgeye en az 7 hava saldırısı düzenledi. Saldırılardaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor. - BEYRUT