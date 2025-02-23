İsrail'den Nasrallah'a Hava Saldırısı Görüntüleri

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İsrail ordusu, Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah'a düzenlenen hava saldırısına ilişkin yeni görüntüler yayınladı.

İsrail ordusu, bugün Lübnan'da Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah ve halefi Haşim Safiyuddin için düzenlenen cenaze töreni sırasında sosyal medya üzerinden Nasrallah'a düzenlenen hava saldırısına ilişkin yeni görüntüleri yayınladı.

Nasrallah, İsrail'in geçtiğimiz 27 Eylül'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh'de bir binaya düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti. - TEL AVİV