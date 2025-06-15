İsrail'den Tahran'a Saldırı: Patlamalar ve Hava Savunması

İsrail güçleri, İran'ın başkenti Tahran'da yeni bir saldırı dalgası başlatırken, kentte patlama sesleri duyuldu.

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. Kentte patlama sesleri duyulurken, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğine yönelik anonslar yapıldı. Tahran semalarına siyah dumanlar yükseldi

İran hükümeti sözcüsü Fatemeh Mohajerani yaptığı açıklamada, bu gece itibarıyla metro istasyonları ve camilerin halka bombadan korunma sığınağı olarak açılacağını duyurdu. - TAHRAN