İsrail\'e Mal Gönderen Firmaya Protesto

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İsrail'e mal götüren firmayı protesto için liman yolunu kapattılar

İSTANBUL - Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda bir grup vatandaş, İsrail'le ticaret yapan firmayı protesto etmek için barikat oluşturup yolu kapattı. Yolda uzun tır kuyruğu oluştu. O anlar dronla havadan görüntülendi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla toplanan bir grup vatandaş, Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda, İsrail'e malzeme götüren konteynerlerin yolunu kesip kapattı. Sosyal medya üzerinden organize olan bir grup, Ambarlı yolunda toplandı. Kalabalık, yolu kapatarak, üzerinde İsrail'e mal götüren firmanın isminin olduğu tırların geçişine izin vermedi. Eylem nedeniyle uzun tır kuyruğu oluştu.

Yolun açılması için polis ekipleri sevk edildi.