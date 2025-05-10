İsrail F-16\'sı Bombayı Açık Alana Düşürdü

İsrail savaş uçağı, taşıdığı bombayı "teknik arıza" nedeniyle açık bir alana düşürdü.

İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağında arıza meydana geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, savaş uçağının güvenli iniş yapabilmesini engelleyen "teknik bir arıza" nedeniyle taşıdığı bombayı Ramat David Hava Üssü yakınlarında açık bir alana düşürdüğünü açıkladı. Mühimmatın "kontrollü bir şekilde" düşürüldüğü, yaralanan olmadığı ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı. - TEL AVİV