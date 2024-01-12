İsrail, Gazze\'de sivil savunma ekibini hedef aldı

İsrail, Gazze Şeridi'nde vurduğu bir evdeki yaralıları kurtarmaya giden sivil savunma ekibini de hedef aldı. Saldırıda bir sivil savunma çalışanı yaralandı.

Filistin'de sivil yerleşim bölgelerine saldırılarını sürdüren İsrail, sivil savunma ve sağlık ekiplerini de hedef alıyor. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde dün İsrail'in vurduğu bir evdeki yaralıları kurtarmaya giden sivil savunma ekibi, saldırının hedefi oldu. İsrail savaş uçaklarının ikinci kez vurduğu evde görevi başındaki bir sivil savunma çalışanı yaralandı. Yaralanan sivil savunma çalışanı, ekip arkadaşları tarafından ambulansa alınarak sağlık merkezine götürüldü.

Filistin Kızılayı, çarşamba günü de İsrail güçlerinin Deir el-Balah'ta bir ambulansı hedef aldığını ve 4 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıklamıştı. - GAZZE