İsrail Gazze'de sivillere uyarısız saldırdı, en az 5 kişi öldü, 6 kişi ağır yaralandı

İsrail ordusunun Gazze'deki bir apartmanı hedef alan hava saldırısında en az 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise ağır yaralandı.

İsrail, uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen Gazze'de sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Gazze Şifa Hastanesi yetkililerinden edinilen bilgilere göre İsrail'in Gazze'deki Rimal mahallesinde bulunan El-Asala isimli apartmana düzenlediği hava saldırısında en az 5 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi ise ağır yaralandı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin 4'ünün kadın olduğu, bu kişiler arasında yaşlı bir Hristiyan kadın ile kızının da bulunduğu belirtildi. Cumartesi gününün ilk saatlerinde hiçbir uyarı yapılmaksızın gerçekleştirilen saldırının apartmanda yaşayan sivilleri uykudayken hedef aldığı aktarıldı. İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) bölgede uçuş yapmayı sürdürdüğü, buna rağmen enkaz altındaki kişileri arama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.