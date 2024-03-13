İsrail, Gazze'de UNRWA'ya ait yardım merkezini bombaladı: 5 ölü - Son Dakika
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İsrail, Gazze'de UNRWA'ya ait yardım merkezini bombaladı: 5 ölü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait yardım dağıtım merkezini bombalayarak 5 Filistinlinin ölümüne neden oldu.

13.03.2024 17:18  Güncelleme: 17:20
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah kentinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait yardım dağıtım merkezini bombalaması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarını Ramazan ayında da sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentinde UNRWA'ya ait bir yardım dağıtım merkezini vurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi. UNRWA Sözcüsü Juliette Touma ise, "Refah'taki bir UNRWA depo/dağıtım merkezinin vurulduğunu doğrulayabiliriz" dedi. - REFAH

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail, Gazze'de UNRWA'ya ait yardım merkezini bombaladı: 5 ölü - Son Dakika

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