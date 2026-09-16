İsrail Gazze'de yaralılara koşan sivilleri vurdu, 1'i çocuk 2 kişi öldü
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ilk saldırıda yaralananların yardımına koşan sivillere de saldırması sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne düzenlenen saldırı anı çevredekilerce kaydedildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği ilk saldırıda yaralananların yardımına koşan sivillere de saldırması sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
İsrail, Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef almaya devam ediyor. İsrail, Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi. Çevredekiler saldırıda yaralananların yardımını koştu. İsrail, yardıma koşan sivilleri bir kez daha vurdu. Saldırıda 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Saldırı anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.
Kaynak: İHA
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