İsrail, Gazze\'deki El Amal Hastanesi\'ni 40 kez hedef aldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'ndeki El Amal Hastanesi'nin 22 Ocak'tan 22 Şubat'a kadar 40 saldırıya maruz kaldığını açıkladı.
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki sağlık tesislerini hedef almaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, "DSÖ, BM ve Filistin Kızılayı hafta sonu Gazze'nin Han Yunus kentinde kuşatma altındaki El Amal Hastanesi'ne ulaştı ve aralarında bir hamile kadın, bir anne ve bir yenidoğanın da bulunduğu 24 hastayı nakletti" dedi.
Hastanenin 22 Ocak'tan 22 Şubat'a kadar 40 saldırıya maruz kaldığını belirten Ghebreyesus, "Bu saldırılarda en az 25 kişi öldü ve hastane kullanılamaz hale geldi. 31 hasta ise halen hastanede bulunuyor" dedi.
"Tüm sağlık çalışanlarının derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz"
Filistin Kızılayı'na bağlı sağlık görevlilerinin, yalnızca tam koordinasyon ve güvenlik garantileri ile görevlerine devam etmesine rağmen El Amal Hastanesi'nden ayrılırken İsrail güçleri tarafından kötü muamele gördüklerini aktaran Ghebreyesus, "Üç sağlık görevlisi gözaltına alındı. Biri o zamandan bu yana serbest bırakıldı. Diğer ikisinin ve gözaltında tutulan diğer tüm sağlık çalışanlarının derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz" dedi.
Filistin Kızılayı, tıbbi misyonların koordinasyonunu 48 saat boyunca askıya almıştı
Filistin Kızılayı, dün yaralıların ve hastaların güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle önümüzdeki 48 saat boyunca Gazze Şeridi'ndeki tıbbi misyonlara ilişkin tüm insani koordinasyon prosedürlerini askıya aldığını duyurmuştu. Söz konusu kararın İsrail güçlerinin Birleşmiş Milletler kuruluşlarıyla üzerinde anlaşmaya varılan prosedürlere ve koordinasyon mekanizmalarına saygı göstermemesi sonucunda alındığını aktaran Filistin Kızılayı, El Amal Hastanesi'nden ayrılırken İsrail güçleri tarafından ekiplerinin 7 saatten fazla bekletildiğini ve kötü muamele gördüğünü ifade etmişti. - CENEVRE
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail, Gazze'deki El Amal Hastanesi'ni 40 kez hedef aldı - Son Dakika
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