İsrail Gazze Şehri'ne Saldırıya Geçti

20.08.2025 20:22
İsrail ordusu Gazze Şehri'ne yönelik saldırının ilk aşamasına geçti, dış mahalleler kontrol altında.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İsrail ordusunun Gazze Şehri'ne yönelik planladığı saldırının ilk aşamasına geçtiğini belirterek, şehrin dış mahallelerinde kontrolün sağlandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şehri'ni işgal planı başladı. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Hamas'la girdiği çatışmaların ardından Gazze Şehri'ne yönelik planlanan saldırının ilk aşamasına geçildiğini ifade etti. İsrail ordusunun hızla hareket ettiğini aktaran Defrin, Gazze Şehri'nin işgalini amaçlayan saldırılar için ön operasyonların düzenlendiğini belirterek, şehrin dış mahallelerinde kontrolün sağlandığını açıkladı.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin 8 Ağustos'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şehri'ni işgal önerisine onay vermesinin ardından İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da 20 Ağustos'ta İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir ve diğer üst düzey subaylar tarafından kendisine sunulan Gazze Şehri'ni işgal planını onaylamıştı. "Gideon'un Savaş Arabaları B" adı verilen operasyon kapsamında yaklaşık 60 bin yedek askerin göreve çağrılacağı ifade edilmişti. - TEL AVİV

