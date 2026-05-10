İsrail, Gazze'ye yardım için giden aktivistleri sınır dışı etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Gazze'ye yardım için giden aktivistleri sınır dışı etti

10.05.2026 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Küresel Sumud Filosu'na müdahale sonrası gözaltına alınan 2 aktivisti sınır dışı etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yapılan müdahalenin ardından gözaltına alınan 2 aktivistin sınır dışı edildiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na (GSF) yönelik yasa dışı müdahalesinin yankıları sürerken, 12 gündür İsrail tarafından alıkonulan 2 aktivistten iyi haber geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 29 Nisan gecesi Yunanistan'ın Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İtalyan bayraklı bir tekneye yapılan baskında gözaltına alınan Filistin kökenli İspanyol vatandaşı Saif Abu Keshek ve Brezilya vatandaşı Thiago Avila'nın haklarındaki soruşturmanın tamamlanmasının ardından sınır dışı edildiği bildirildi. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı deniz ablukasının yasal olduğu öne sürülen açıklamada, "İsrail, deniz ablukasının herhangi bir şekilde ihlal edilmesine izin vermeyecektir" denildi.

Filoya müdahale eden İsrail aktivistleri alıkoymuştu

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla ilk olarak 12 Nisan'da İspanya'nın Barcelona kentinden yola çıkan GSF, 23 Nisan'da İtalya'nın Sicilya adasına ulaşmıştı. Filo, "Bahar Misyonu"na buradan katılım sağlayan teknelerle birlikte 26 Nisan'da İtalya'nın Sicilya adasından Akdeniz'e açılarak Gazze'ye doğru hareket etmişti. 29 Nisan gecesi filoya yasa dışı şekilde müdahale eden İsrail ordusu, alıkoyduğu aktivistlerden Filistin kökenli İspanyol vatandaşı Saif Abu Keshek ve Brezilya vatandaşı Thiago Avila'yı serbest bırakmayarak İsrail'e götürmüştü. Aktivistlerin İsrail'de fiziki işkenceye maruz kaldığı ve hapis ile ölüm tehditleri aldıkları kamuoyuna yansımıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail, Gazze'ye yardım için giden aktivistleri sınır dışı etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı
SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı

09:38
Şampiyonluk kutlamasında skandal Metroda yaşlı adama saldırdılar
Şampiyonluk kutlamasında skandal! Metroda yaşlı adama saldırdılar
09:17
Pakistan’da düzenlenen intihar saldırısında 12 polis hayatını kaybetti
Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 12 polis hayatını kaybetti
09:08
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
09:03
TÜİK Başkanı görevden alınma iddiasına Bakanlık’tan yalanlama
TÜİK Başkanı görevden alınma iddiasına Bakanlık'tan yalanlama
08:51
Pavyonda servet saçtı Konsomatris için 1 milyon liralık konfeti patlattı
Pavyonda servet saçtı! Konsomatris için 1 milyon liralık konfeti patlattı
08:42
Afrika’dan çöl tozu geliyor Türkiye’yi 10 gün boyunca terk etmeyecek
Afrika’dan çöl tozu geliyor! Türkiye’yi 10 gün boyunca terk etmeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 09:58:37. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze'ye yardım için giden aktivistleri sınır dışı etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.