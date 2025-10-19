İsrail Gazze'ye Yardımları Askıya Aldı - Son Dakika
İsrail Gazze'ye Yardımları Askıya Aldı

19.10.2025 19:47
İsrail, Gazze'ye insani yardım girişlerini durdurdu. Hava saldırılarında 17 kişi öldü.

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığı bildirildi. İsrail'in Gazze Şeridi'nde birçok noktaya düzenlediği hava saldırılarında ise can kaybı 17'ye yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmesinin ardından insani yardımları da askıya aldığını duyurdu.

"GAZZE ŞERİDİ'NE İNSANİ YARDIM SEVKİYATI DURDURULMUŞTUR"

İsrail basınının adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırdığı haberlerde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığı bildirildi. Haberde yetkilinin, "Siyasi kademenin talimatı doğrultusunda bir sonraki duyuruya kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım sevkiyatı durdurulmuştur" dediği aktarıldı.

İSRAİL SALDIRILARINDA 17 KİŞİ ÖLDÜ

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia eden İsrail'in Gazze Şeridi'nde birçok noktaya düzenlediği hava saldırılarında ise 17 kişi hayatını kaybetti.

ABD ATEŞKESİN BOZULMAMASI İÇİN DEVREDE

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner'ın İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin bozulmaması için diplomatik temaslarda bulunduğu belirtilerek, Witkoff ve Kushner'in İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile görüştüğü ifade edildi.

Kaynak: İHA

