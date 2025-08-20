İsrail Gazze'yi İşgal İçin Yedek Asker Çağırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

İsrail Gazze'yi İşgal İçin Yedek Asker Çağırıyor

20.08.2025 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Bakanı, Gazze işgali için 60 bin yedek askerin göreve çağrılacağını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze Şehri'ni işgal planını kabul ederken yaklaşık 60 bin yedek askerin göreve çağrılacağını açıkladı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şehri'ni işgal önerisine onay vermişti. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da dün gece İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir ve diğer üst düzey subaylar tarafından kendisine sunulan Netanyahu'nun Gazze Şehri'ni işgal planını onayladı. İsrail'in Gazze işgali için kabul ettiği operasyona "Gideon'un Savaş Arabaları B" adı verildi. Katz ayrıca, Gazze Şehri'nden Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmesi beklenen yaklaşık 1 milyon Filistinli sivil için "insani hazırlıkları" da onayladı.

60 bin yedek asker çağrılacak

Adı açıklanmayan İsrailli bir güvenlik kaynağı, Katz'ın onay vermesinin ardından yaklaşık 60 bin yedek askerin göreve çağrılacağını açıkladı. İsrail ordusu tarafından 60 bin asker için verilen emir kapsamında yedek askerlere göreve başlamalarından en az 2 hafta önce haber verilecek. Çağrılan yedek askerlerin tamamı Gazze Şehri'nin işgali saldırılarında görev almayacak.

18 Mart'ta ateşkesi bozan İsrail, 17 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ndeki işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için "Gideon'un Savaş Arabaları" adlı saldırılarına başlamıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail Gazze'yi İşgal İçin Yedek Asker Çağırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı Şehit aileleri dinleniyor Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı! Şehit aileleri dinleniyor
Narin’in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz Narin'in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz
Acun Ilıcalı’ya kötü haber Acun Ilıcalı'ya kötü haber
Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı

10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
10:50
30 kişi arasında o da var Murat Övüç’ün 4 milyon takipçili hesabı kapatıldı
30 kişi arasında o da var! Murat Övüç'ün 4 milyon takipçili hesabı kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 11:11:26. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Gazze'yi İşgal İçin Yedek Asker Çağırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.