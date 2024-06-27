İsrail Güçleri Batı Şeria'da Baskın Düzenledi: 1 İsrail Askeri Öldü, 9 Filistinli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İsrail Güçleri Batı Şeria'da Baskın Düzenledi: 1 İsrail Askeri Öldü, 9 Filistinli Gözaltına Alındı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin düzenlediği baskında 1 İsrail askerinin öldüğü, 16 askerin yaralandığı ve 9 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi. İsrail ordusu, Cenin kentindeki mülteci kampına gece saatlerinde düzenlenen baskında çatışmalar yaşandı. Baskın sırasında bir el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu araçtaki askerler hafif yaralandı. Olay yerine gelen ek birliklerin tahliye sırasında başka bir bombanın patlaması sonucu bir İsrail askeri hayatını kaybetti. İsrail güçleri ayrıca bölgede 9 Filistinliyi gözaltına aldı.

27.06.2024 12:05
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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin düzenlediği baskında 1 İsrail askerinin öldüğü belirtildi. İsrail güçleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde mülteci kampına gece saatlerinde baskın düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, yoğun çatışmaların yaşandığı bölgede zırhlı aracın geçişi sırasında yola döşenmiş bir el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu araçtaki askerlerin hafif yaralandığı belirtildi. Olay yerine ulaşan ek birliklerin askerleri tahliye ettikleri sırada başka bir bombanın patlaması sonucu bir İsrail askerinin öldüğü, birinin durumu ağır olmak üzere 16 askerin ise yaralandığı ifade edildi.

İsrail güçleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri Cenin'de düzenlendiği baskın sırasında 9 Filistinliyi gözaltına aldı. Yerel kaynaklara göre Cenin'in Sibat mahallesinde Filistinli bir genç yüzüne şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı. İsrail güçleri ambulansın yaralı Filistinliyi hastaneye götürmesine engel oldu. İsrail'e ait buldozerlerin bölgedeki altyapıya zarar verdiği öğrenildi.

Filistinli Esirler Derneği açıklamasına göre İsrail ordusunun Batı Şeria'ya son 24 saatte düzenlediği baskınlarda toplam 28 Filistinli gözaltına alındı. - CENİN

Kaynak: İHA

Batı Şeria, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Güçleri Batı Şeria'da Baskın Düzenledi: 1 İsrail Askeri Öldü, 9 Filistinli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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