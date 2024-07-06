İsrail Güçleri Lübnan'da Hizbullah Mühendisini Öldürdü

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İsrail güçlerinin Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın savunma biriminde üst düzey mühendis olan Maitham Mustafa al-Attar'ın hayatını kaybetti.

İsrail Lübnan arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail güçleri bugün Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde yer alan Şaath kasabasını hedef aldı. Saldırıda Hizbullah'ın savunma biriminde üst düzey mühendis olan Maitham Mustafa al-Attar'ın hayatını kaybetti. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, olay doğrulanırken, Attar'ın ne zaman ve nerede öldürüldüğüne ilişkin detay verilmedi. - BEYRUT