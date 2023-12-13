İsrail\'in Aşdod kentinde roket saldırısına Demir Kubbe karşılık verdi

İsrail'in Aşdod kentinde düzenlenen roket saldırısına Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından karşılık verilirken, savunma sisteminin vurduğu roketlerden birinin parçası bir süpermarkete isabet etti.

İsrail'in Aşdod kentine roket saldırısı düzenlendi. Demir Kubbe hava savunma sistemi roketlere karşılık verirken, fırlatılan 6 roketin imha edildiği aktarıldı. Demir Kubbe tarafından vurulan roketlerden birinin parçası ise bir süpermarkete isabet etti. Süpermarketin çatısını delerek içeri düşen roket parçası maddi hasara neden oldu. Roket saldırısından ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. - AŞDOD