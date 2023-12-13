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İsrail'in Aşdod kentinde roket saldırısına Demir Kubbe karşılık verdi - Son Dakika
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İsrail'in Aşdod kentinde roket saldırısına Demir Kubbe karşılık verdi

İsrail'in Aşdod kentine düzenlenen roket saldırısında Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından fırlatılan 6 roket imha edildi. Savunma sistemi tarafından vurulan roketlerden biri ise bir süpermarkete isabet etti ve maddi hasara neden oldu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

İsrail\'in Aşdod kentinde roket saldırısına Demir Kubbe karşılık verdi
13.12.2023 - 19:58,
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İsrail'in Aşdod kentinde düzenlenen roket saldırısına Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından karşılık verilirken, savunma sisteminin vurduğu roketlerden birinin parçası bir süpermarkete isabet etti.

İsrail'in Aşdod kentine roket saldırısı düzenlendi. Demir Kubbe hava savunma sistemi roketlere karşılık verirken, fırlatılan 6 roketin imha edildiği aktarıldı. Demir Kubbe tarafından vurulan roketlerden birinin parçası ise bir süpermarkete isabet etti. Süpermarketin çatısını delerek içeri düşen roket parçası maddi hasara neden oldu. Roket saldırısından ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. - AŞDOD

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa İsrail'in Aşdod kentinde roket saldırısına Demir Kubbe karşılık verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in Aşdod kentinde roket saldırısına Demir Kubbe karşılık verdi - Son Dakika
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