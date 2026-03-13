İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı - Son Dakika
İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı

13.03.2026 00:01
İsrail savaş uçakları, Beyrut'un güney banliyölerine hava saldırısı düzenledi; can kaybı bilinmiyor.

Lübnanlı kaynaklar, İsrail'e ait savaş uçaklarının başkent Beyrut'un güney banliyölerinde çeşitli noktalara hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları devam ediyor. Lübnanlı kaynaklar, İsrail'e ait savaş uçaklarının Beyrut'un güney banliyölerinde bulunan bazı bölgelere saldırı düzenlediğini açıkladı. Kaynaklar, saldırı öncesinde İsrail'in kentin Amrusiye bölgesindeki sivillere yönelik bir tahliye uyarısı yayımladığını ve uyarı ardından bölgede bulunan bir binayı hava saldırısıyla hedef aldığını aktardı. Saldırılarda kentin San Teriz ve El-Leyleki bölgelerinin de vurulduğunu belirtildi. Patlamaların kentin birçok noktasından duyulduğu, hedef alınan bölgelerden yoğun duman yükseldiği ifade edildi. Kaynaklar, saldırılarda vurulan bölgelerde ciddi maddi hasar meydana geldiğini bildirirken, olayda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu saldırı, İsrail'in son dönemde Lübnan'a yönelik operasyonlarını yoğunlaştırdığı bir süreçte gerçekleşti. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılardan bu yana ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 687'ye yükselmiş, birçok kişi ise yaralanmıştı. - BEYRUT

