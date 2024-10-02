İsrail'in Beyrut'a Saldırısı: 55 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Beyrut'a Saldırısı: 55 Ölü

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyine yaptığı saldırıda 55 kişi hayatını kaybetti, 156 yaralı var.

02.10.2024 11:07
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İsrail ordusu, gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyini vurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün gerçekleştirdiği saldırılarda 55 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail ordusu, gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiyeh'e hava saldırısı gerçekleştirdi. Hedef alınan noktalardan patlama sesleri ve dumanlar yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in dün (salı) Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda 55 kişinin hayatını kaybettiği, 156 kişinin de yaralandığı belirtildi. Lübnan hükümetine bağlı Afet Risk Yönetimi Biriminden yapılan açıklamada ise, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda bin 873 kişinin öldüğü, 9 bin 134 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, "İsrail saldırılarının hedefi olan bölgelerde yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu aştı. Bunların 155 bin 600'ü sığınma evlerine kayıtlı" ifadeleri kullanıldı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Lübnan, İsrail, beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Beyrut'a Saldırısı: 55 Ölü - Son Dakika

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