İsrail'in Gazze Saldırıları: 81 Ölü, Toplam 46 Bin 788 - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Saldırıları: 81 Ölü, Toplam 46 Bin 788

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında son 24 saatte 81 kişi yaşamını yitirdi, toplam ölü sayısı 46.788 oldu.

16.01.2025 14:25
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 81 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 46 bin 788'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 468 gündür sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin bölgede son 24 saatte düzenlediği 8 saldırıda 81 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 188 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinde bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 788'e, yaralı sayısının da 110 bin 453'e yükseldiği kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Saldırıları: 81 Ölü, Toplam 46 Bin 788 - Son Dakika

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