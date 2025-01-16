İsrail'in Gazze Saldırıları: 81 Ölü, Toplam 46 Bin 788

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 81 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 46 bin 788'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 468 gündür sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin bölgede son 24 saatte düzenlediği 8 saldırıda 81 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 188 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinde bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 788'e, yaralı sayısının da 110 bin 453'e yükseldiği kaydedildi. - GAZZE