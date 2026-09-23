İsrail'in Gazze saldırılarında 5 kişi öldü, Al Mawasi'de sivil araç hedef alındı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti.

BM'de İsrail'in Filistin soykırımı anlatılırken salonu terk eden İsrailliler, Gazze'de masum insanları öldürmeyi sürdürüyor. Filistinli kaynaklar, Han Yunus kenti yakınlarındaki Al Mawasi bölgesinde sivil bir aracın hedef alındığını açıkladı. Saldırıda Osama Ebu Khater ile Muhammed Ebu Alwan'ın hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. Deyr el-Belah kentine düzenlenen başka bir saldırıda ise 2 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. Bureij Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir kadının da tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 402'ye, yaralıların sayısının ise 4 bin 881'e yükseldiğini açıklamıştı. Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 73 bin 922'ye, yaralı sayısının ise 174 bin 995'e ulaştığını bildirmişti.