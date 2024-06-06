İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanı devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanı devam ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına 244 gündür aralıksız devam ettiği belirtilirken, son 24 saatte düzenlenen 6 saldırıda 68 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 235 sivilin yaralandığı bildirildi. Bölgede 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 36 bin 654'e, yaralı sayısının ise 83 bin 309'a yükseldiği ifade edildi.

06.06.2024 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in yoğun bombardımana devam ettiği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 36 bin 654'e, yaralananların sayısı ise 83 bin 309'a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına 244 gündür aralıksız devam ediyor. Bölgenin kuzeyini yerle bir eden ve Filistinlilerin sığındığı güneye de saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, sivilleri katlederek insancıl hukuku ihlal ederken dünya ise bu eylemleri seyrediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği 6 saldırıda 68 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 235 sivilin de yaralandığını aktardı.

Bölgede 7 Ekim'den bu yana saldırıların bilançosunun da belirtildiği açıklamada, can kaybının 36 bin 654'e, yaralı sayısının ise 83 bin 309'a yükseldiği ifade edildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanı devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:22 İstanbul Valiliği liste yayınladı Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak İstanbul Valiliği liste yayınladı! Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak
13:55 Adıyaman’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran’da CHP’yi iade-i ziyarete gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran'da CHP'yi iade-i ziyarete gidiyor
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
14:27 Türkiye’nin EURO 2024’te gruptan çıkma oranları belli oldu Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranları belli oldu
13:42 Müge Anlı’da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti
13:10 Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu
13:06 Çalılık alana götürdüğü köpeğe cinsel istismarda bulunan şahıs gözaltına alındı Çalılık alana götürdüğü köpeğe cinsel istismarda bulunan şahıs gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 14:47:24. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanı devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement