İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanı devam ediyor

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İsrail'in yoğun bombardımana devam ettiği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 36 bin 654'e, yaralananların sayısı ise 83 bin 309'a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına 244 gündür aralıksız devam ediyor. Bölgenin kuzeyini yerle bir eden ve Filistinlilerin sığındığı güneye de saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, sivilleri katlederek insancıl hukuku ihlal ederken dünya ise bu eylemleri seyrediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği 6 saldırıda 68 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 235 sivilin de yaralandığını aktardı.

Bölgede 7 Ekim'den bu yana saldırıların bilançosunun da belirtildiği açıklamada, can kaybının 36 bin 654'e, yaralı sayısının ise 83 bin 309'a yükseldiği ifade edildi. - GAZZE