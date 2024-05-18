İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 35 bin 386'ya yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 35 bin 386'ya yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına 225 gündür devam ediyor. Son 24 saatte gerçekleştirilen 9 saldırıda 83 kişi hayatını kaybetti, 105 kişi yaralandı. 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 386'ya, yaralı sayısı ise 79 bin 366'ya yükseldi.

18.05.2024 14:57
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırdığı Gazze Şeridi'nde can kaybı 35 bin 386'ya yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 225 gündür devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 9 saldırı gerçekleştirdiği, 83 kişinin hayatını kaybettiği, 105 kişinin ise yaralandığı bildirildi. 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 35 bin 386'ya, yaralı sayısının ise 79 bin 366'ya yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 35 bin 386'ya yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 35 bin 386'ya yükseldi - Son Dakika
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