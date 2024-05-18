İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 35 bin 386'ya yükseldi

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırdığı Gazze Şeridi'nde can kaybı 35 bin 386'ya yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 225 gündür devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 9 saldırı gerçekleştirdiği, 83 kişinin hayatını kaybettiği, 105 kişinin ise yaralandığı bildirildi. 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 35 bin 386'ya, yaralı sayısının ise 79 bin 366'ya yükseldiği aktarıldı. - GAZZE