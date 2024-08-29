İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 602'ye yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 602'ye yükseldi

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 602\'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 602'ye, yaralıların sayısı ise 93 bin 855'e yükseldi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 40 bin 602'ye, yaralıların sayısı 93 bin 855'e yükseldiği kaydedildi. Batı Şeria'da da can kaybı sayısı artıyor.

29.08.2024 11:46
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 602'ye, yaralıların sayısı ise 93 bin 855'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 328 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 4 saldırıda 68 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 77 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 40 bin 602'ye, yaralıların sayısının 93 bin 855'e yükseldiği kaydedildi.

Batı Şeria'da can kaybı 18'e yükseldi

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da 2 gündür devam eden geniş çaplı saldırılarında da can kaybı sayısı artıyor. Cenin valiliğinde 8 kişi, Tulkarem'de 6, Tubas valiliğinde toplam 4 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişinin ise baskınlar sırasında yaralandığı belirtildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 602'ye yükseldi - Son Dakika

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