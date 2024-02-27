İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 29 bin 878'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 29 bin 878'e yükseldi

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında ölü sayısı 29 bin 878\'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 29 bin 878'e, yaralı sayısı ise 70 bin 215'e yükseldi. İsrail'in saldırılarına rağmen Gazze'de Ramazan ayı öncesi ateşkes yapılması beklenirken, saldırılar devam ediyor. Son 24 saatte düzenlenen 11 saldırıda 96 kişi öldü, 172 kişi yaralandı. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 878'e, yaralı sayısının ise 70 bin 215'e yükseldiği belirtildi. ABD Başkanı Biden ise ateşkes konusunda çalışmaların sürdüğünü ve önümüzdeki pazartesiye kadar geçici bir ateşkes sağlanabileceğini ifade etti.

27.02.2024 11:55  Güncelleme: 11:57
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 29 bin 878'e, yaralı sayısı ise 70 bin 215'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde Ramazan ayı öncesi ateşkes yapılması beklenirken İsrail, Filistinlileri hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusunun 144 gündür yerleşim bölgelerine, hastanelere, mülteci kamplarına ayrım gözetmeksizin düzenlediği saldırılarda can kaybı sayısı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte İsrail tarafından düzenlenen 11 saldırıda 96 kişi öldü, 172 kişi ise yaralandı. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 878'e, yaralı sayısının ise 70 bin 215'e yükseldiği belirtildi.

Çok sayıda kişinin enkaz altında olduğu ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilen açıklamada, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadığı kaydedildi.

Bir hafta içinde geçici ateşkes olabilir

ABD Başkanı Biden, Gazze'de ateşkes konusuna ilişkin bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce (Gazze'deki) rehinelerin serbest bırakılması gerekiyor. İsrailliler, tüm rehineleri kurtarmamız için bize zaman kazandırmak amacıyla Ramazan ayında (Gazze'de) faaliyette bulunmamayı kabul etti. Eğer geçici ateşkesi sağlamayı başarırsak iki devletli bir çözüme ulaşma sürecine sahip olabileceğimiz bir yönde ilerleyebileceğiz" dedi.

Ateşkes konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Biden, önümüzdeki pazartesiye kadar ateşkes sağlanabileceğini ifade etti. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 29 bin 878'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 29 bin 878'e yükseldi - Son Dakika
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