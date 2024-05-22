İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 35 bin 709'a yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 35 bin 709'a yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden yoğun saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 709'a yükseldi. Son 24 saat içinde gerçekleşen saldırılarda 62 kişi hayatını kaybederken, 138 kişi yaralandı. Enkaz altında ve yol kenarlarında hala cansız bedenlerin bulunması nedeniyle ambulanslar ve sivil savunma görevlileri cenazelere ulaşmakta zorluk yaşıyor.

22.05.2024 15:40
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 709'a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanı 229'uncu günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere 6 saldırı gerçekleştirdiği, 62 kişinin hayatını kaybettiği, 138 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 35 bin 709'a, yaralananların sayısının 79 bin 990'a yükseldiği aktarıldı. Ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında cansız bedenlerin bulunduğu, ambulansların ve sivil savunma görevlilerinin İsrail'in engeli nedeniyle cenazelere ulaşamadığı vurgulandı. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 35 bin 709'a yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 35 bin 709'a yükseldi - Son Dakika
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