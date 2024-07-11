İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Şucaiyye Mahallesi'nde büyük yıkım - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Şucaiyye Mahallesi'nde büyük yıkım

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Şucaiyye Mahallesi'nden geri çekildikten sonra mahallede büyük bir yıkımın olduğu görüldü. Mahalledeki evlerin ve altyapının yüzde 85'i tahrip olmuş durumda ve yerleşime uygun değil. Sivil savunma ekipleri, enkaz altından 60'tan fazla kişinin cansız bedenini çıkardı ve hala daha birçok kişi enkaz altında kalmış durumda. İsrail ordusu ayrıca 60 binden fazla Filistinliye hizmet veren bir sağlık tesisini de yıktı. Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 345'e, yaralıların sayısı ise 88 bin 295'e yükseldi.

11.07.2024 18:17
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Şucaiyye Mahallesi'nde geri çekilmesinin ardından mahalledeki büyük yıkım görüntülendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 279 gündür devam ediyor. İsrail ordusunun 28 Haziran'da operasyon başlattığı Şucaiyye Mahallesi'nden geri çekilmesinin ardından mahalledeki büyük yıkım görüntülendi.

Gazze'deki Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, mahalledeki evlerin ve altyapının yüzde 85'inin tahrip olduğunu ve mahallenin artık yerleşime uygun olmadığını ifade etti. Enkaz altından 60'tan fazla kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını aktaran Basal, onlarca kişinin cansız bedeninin ise hala enkaz altında olduğunu belirtti. Basal, İsrail ordusunun 60 binden fazla Filistinliye hizmet veren bir sağlık tesisini de yıktığını açıklayarak, sivil savunma ekiplerine acilen yakıt ve ekipman sağlanması çağrısında bulundu.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısını 38 bin 345'e, yaralıların sayısı da 88 bin 295'e yükseldiği ifade edildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Şucaiyye Mahallesi'nde büyük yıkım - Son Dakika

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