İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 27 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail güçlerinin dün gece Refah ile Gazze şehrine düzenlediği saldırılarda 27 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçleri Gazze Şeridi'ndeki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bölgede 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail askerleri gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine ve Gazze şehrini vurdu. Refah'ta 3 ayrı eve düzenlenen saldırılarda 5'i çocuk 20 Filistinli, Gazze'de ise 7 sivil hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı ise çevre hastanelere götürüldü. İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureij Mülteci Kampı'na da saldırılar düzenlediği öğrenildi. - GAZZE