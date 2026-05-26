İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 1 Ölü - Son Dakika
26.05.2026 22:27
İsrail, Hamas komutanı Odeh'in bulunduğu binaya saldırdı; 1 kadın hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir binaya düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 1 kadın hayatını kaybetti. İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanı Muhammed Odeh'in Gazze'de bulunduğu binaya saldırı düzenlendiğini iddia etti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde bir binaya hava saldırısı düzenledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz tarafından yapılan ortak açıklamada, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Odeh'in bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı. Açıklamada, Odeh'in Hamas istihbaratının başında olduğu ve geçen hafta İzzeddin el-Haddad'ın yerine Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı olarak atandığı belirtildi.

Odeh'in sağlık durumuna ilişkin Hamas tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Yerel kaynaklar, İsrail'in Gazze Şehri'nin Rimal Mahallesi'ndeki bir konut binası vurduğunu ve ilk belirlemelere göre 1 kadının hayatını kaybettiği ifade etti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

