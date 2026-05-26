İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 1 Ölü

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir binaya düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 1 kadın hayatını kaybetti. İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanı Muhammed Odeh'in Gazze'de bulunduğu binaya saldırı düzenlendiğini iddia etti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde bir binaya hava saldırısı düzenledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz tarafından yapılan ortak açıklamada, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Odeh'in bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı. Açıklamada, Odeh'in Hamas istihbaratının başında olduğu ve geçen hafta İzzeddin el-Haddad'ın yerine Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı olarak atandığı belirtildi.

Odeh'in sağlık durumuna ilişkin Hamas tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Yerel kaynaklar, İsrail'in Gazze Şehri'nin Rimal Mahallesi'ndeki bir konut binası vurduğunu ve ilk belirlemelere göre 1 kadının hayatını kaybettiği ifade etti. - TEL AVİV