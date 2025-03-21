İsrail'in Gazze'ye Saldırıları 11 Can Aldı

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarında 11 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin ilk aşamasının sona ermesiyle 7 Ekim 2023'te başlattığı bombardımanına devam ediyor. Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal bugün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun sabahın erken saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 11 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Basal, ölen 3 kişinin sabahın erken saatlerinde, diğer 8'inin ise gündüz saatlerinde öldürüldüğünü aktardı. - GAZZE