İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılarda 1'i gazeteci olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, Hamas ile yürürlükteki ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistinli kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi. Kaynaklara göre İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureij Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldı. Saldırıda, Katar merkezli Al Jazeera Mubasher kanalında görev yapan kameraman gazeteci Ahmed Wishah hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun ayrıca Han Yunus kentinde bir benzin istasyonu yakınında bir sivil grubu hedef aldığı ve saldırı sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Bir diğer saldırının ise Gazze Şehri'ndeki Rıdvan Mahallesi'nde gerçekleştirildiği saldırıda, biri ağır olmak üzere birçok kişinin yaralandığı ve yaralıların Şifa Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Al Jazeera, saldırıyı kınadı

Al Jazeera, gazeteci Ahmed Wishah'ın öldürülmesini sert bir dille kınadı. Açıklamada, bunun uluslararası hukuk ve normların açık bir ihlali olduğu, ayrıca gazetecilerin hedef alınmasının gerçeğin sesini susturmaya yönelik sistematik bir politikanın devamı niteliği taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi'nin verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana en az 260 Filistinli gazetecinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Kardeşi de 8 Nisan'da İsrail'in saldırısında hayatını kaybetmişti

Ahmed Wishah'ın ölümü, kardeşi ve yine Al Jazeera muhabiri olan Muhammed Wishah'ın 8 Nisan 2026'da Gazze'de aracına düzenlenen İsrail hava saldırısında hayatını kaybetmesinden aylar sonra geldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 23'e, yaralı sayısının ise 173 bin 316'ya yükseldiği kaydedilmişti. - GAZZE