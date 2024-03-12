İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın doğusuna düzenlediği saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti.
İsrail ve Lübnan'daki Hizbullah arasında çatışmalar yoğunlaşıyor. İsrail, dün gece saatlerinde Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırı yakınındaki Baalbek kentine 4 saldırı düzenledi. Baalbek-Hermel Valisi Bashir Khader yaptığı açıklamada, saldırılarda bir sivilin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise yaralandığını ifade etti.
Hizbullah'tan misilleme
Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'daki saldırılara misilleme olarak sabah saatlerinde İsrail'in kuzeyine 100 roket atıldığı belirtildi. Saldırılarda Golan Tepeleri'nde yer alan İsrail'e ait 2 askeri üssün hedef alındığı kaydedildi.
İsrail, Hizbullah'ın saldırılarında yaralanma ve can kaybı olmadığını açıklamıştı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bir gün sonra Lübnan'daki Hizbullah ve İsrail arasında saldırılar artmıştı. İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın doğusunu ilk kez 26 Şubat'ta hedef almıştı. Saldırılarının büyük bir bölümünü Lübnan'ın güneyindeki sınır üzerindeki mevzilere düzenleyen İsrail, saldırılarını kuzeye doğru genişletmeye başladı. - BEYRUT
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