İsrail\'in Lübnan\'a düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti

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Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 2'si çocuk toplam 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu. Lübnan basınında iki güvenlik kaynağına dayandırılan haberlerde, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 2'si çocuk toplam 4 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in el-Sawana köyüne düzenlediği saldırıda 1 anne ve 2 çocuğunun öldüğü ifade edilen haberlerde, hasarın "çok büyük" olduğu aktarıldı.

İsrail'e düzenlenen roket saldırısında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

İsrail hükümet sözcüsü Ilana Stein yaptığı açıklamada, Lübnan'dan İsrail topraklarına fırlatılan roketler nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını belirterek, "Defalarca söylediğimiz gibi İsrail iki cephede birden savaşmak istemiyor. Ancak tahrik edilirsek, güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz" dedi. - BEYRUT