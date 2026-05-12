İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik yeni hava saldırıları düzenledi.

İsrail, 17 Mayıs'a kadar devam edecek olan ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik yeni hava saldırıları düzenledi. Tyre bölgesinde çok sayıda köy ve kasaba için tahliye uyarısı yapan İsrail ordusu, saatler sonra söz konusu bölgelerde bulunan yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenledi. Saldırılardaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor. İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyinde terk edilen köy ve kasaba sayısı 100'ü aştı.

İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan'da varılan 10 günlük ateşkes, 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Ateşkese rağmen Lübnan'ı hedef almayı sürdüren İsrail, aralarında sivil yerleşim yerlerinin de bulunduğu çok sayıda noktaya saldırılar düzenlemişti. - BEYRUT