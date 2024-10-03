İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

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İsrail'in son 24 saat içinde Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 46 kişinin hayatını kaybettiği, 85 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Son gelişmelerle birlikte 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı bin 928'e yükselirken, yaralı sayısı da 9 bin 290'a ulaştı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken, Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yaşanan can kayıplarına ilişkin açıklama geldi. Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi'nden edinilen bilgilere göre, son 24 saatte İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarında 46 kişinin hayatını kaybettiği, 85 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Ölüm ve yaralanmaların Baalbek-Hermel, Nabatieh, Güney Lübnan ve Bekaa bölgelerine yönelik saldırılar sonucu yaşandığı aktarıldı.

8 Ekim'den bu yana bin 928 kişi öldü

Lübnan hükümetine bağlı Afet Risk Yönetim Merkezi ise 8 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları nedeniyle yaşanan kayıplara ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, yaklaşık 1 yıllık süreçte Lübnan'a düzenlenen İsrail saldırılarında bin 928 kişinin hayatını kaybettiği, 9 bin 290 kişinin yaralandığı kaydedildi. 1 milyon 200 bin kişinin ise saldırılar nedeniyle yerinden edildiği aktarıldı. - BEYRUT