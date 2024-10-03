İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

Son 24 saatte 46 öldü, 85 yaralandı; Ekim'den beri can kaybı 1,928'e çıktı.

03.10.2024 02:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in son 24 saat içinde Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 46 kişinin hayatını kaybettiği, 85 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Son gelişmelerle birlikte 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı bin 928'e yükselirken, yaralı sayısı da 9 bin 290'a ulaştı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken, Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yaşanan can kayıplarına ilişkin açıklama geldi. Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi'nden edinilen bilgilere göre, son 24 saatte İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarında 46 kişinin hayatını kaybettiği, 85 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Ölüm ve yaralanmaların Baalbek-Hermel, Nabatieh, Güney Lübnan ve Bekaa bölgelerine yönelik saldırılar sonucu yaşandığı aktarıldı.

8 Ekim'den bu yana bin 928 kişi öldü

Lübnan hükümetine bağlı Afet Risk Yönetim Merkezi ise 8 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları nedeniyle yaşanan kayıplara ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, yaklaşık 1 yıllık süreçte Lübnan'a düzenlenen İsrail saldırılarında bin 928 kişinin hayatını kaybettiği, 9 bin 290 kişinin yaralandığı kaydedildi. 1 milyon 200 bin kişinin ise saldırılar nedeniyle yerinden edildiği aktarıldı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, 3-sayfa, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:00 İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut’ta tıp merkezini bombaladı İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut'ta tıp merkezini bombaladı
23:07 Bahçeli’den Davutoğlu’na: Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var. Bahçeli'den Davutoğlu'na: Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var.
22:45 CHP lideri Özel’den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak CHP lideri Özel'den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak
22:09 İsrail Kabinesinden ’İran’ kararı İsrail Kabinesinden 'İran' kararı
19:27 Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı
10:50 İsmail Kartal Süper Lig’e geri dönüyor İsmail Kartal Süper Lig'e geri dönüyor
10:47 Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor
10:33 Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu
10:18 Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 04:13:38. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement