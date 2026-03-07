İsrail'in Lübnan Saldırısında 26 Ölü - Son Dakika
İsrail'in Lübnan Saldırısında 26 Ölü

07.03.2026 14:43
İsrail'in Nabi Sheet kasabasındaki saldırılarında 3'ü askeri 26 kişi hayatını kaybetti.

İsrail askerlerinin Lübnan'ın doğusuna karadan girmeye çalıştığı sırada Nabi Sheet kasabasında gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'ü Lübnan askeri olmak üzere 26'ya yükseldi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusunda, Bekaa Vadisi ve Baalbek bölgesinde bulunan Nabi Sheet kasabasında gerçekleştirdiği hava ve kara saldırılarında bilanço ağırlaştı. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiği belirtildi. Ölenlerin 3'ünün Lübnan askeri olduğu aktarıldı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı, İsrail askerlerinin Hizbullah mensupları ve bölgedeki siviller tarafından fark edildikten sonra çatışmaya Lübnan komandolarının da girdiğini aktardı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise İsrail özel kuvvetleri, 1986'dan beri kayıp durumda olan pilot Ron Arad'ın cenazesini bulmak amacıyla bölgeye operasyon düzenlediğini açıkladı. Bölgede herhangi bir ize rastlanmadığı ifade edildi.

Ne olmuştu?

Lübnan'da Hizbullah Hareketinden yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait 4 helikopterin dün saat 22.30 sıralarında Suriye yönünden ülkeye sızdığı ve Yahfufa, El-Hariba ve Maaraboun kasabalarının dağlık kesişim noktasına piyade birliği indirme girişiminde bulunduğu belirtilmişti. İsrail birliklerinin, Nabi Sheet kasabasının doğusundaki El Şukr mahallesi doğru ilerlediği, saat 23.30 sıralarında mezarlık yakınlarında hafif ve orta silahlarla çatışmaya girdiği ifade edilmişti. İsrail birliklerinin açığa çıkmasının ardından çatışmanın şiddetlendiği, İsrail'in birliklerini çatışma bölgesinden geri çekebilmek için savaş uçakları ve helikopterlerle yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediği aktarılmıştı. Hizbullah topçu birliklerinin, çatışma bölgesinde ve İsrail kuvvetlerinin geri çekilme güzergahı boyunca yoğun ateş açtığı, çevre köylerdeki sivillerin de ateş desteği verdiği vurgulanmıştı. İsrail'in ülkeye sızma girişiminin püskürtüldüğü kaydedilmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Nabi Sheet kasabasında gerçekleştirdiği saldırılarda 16 sivilin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin de yaralandığını ifade etmişti. - BEYRUT

