İsrail'in saldırılarında 153 UNRWA tesisi hedef alındı - Son Dakika
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İsrail'in saldırılarında 153 UNRWA tesisi hedef alındı

İsrail\'in saldırılarında 153 UNRWA tesisi hedef alındı

UNRWA, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 153 UNRWA tesisinin saldırıya uğradığını belirterek, çocukların okullarda eğitim görmesi gerektiğini vurguladı.

19.02.2024 23:58  Güncelleme: 00:00
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 153 UNRWA tesisinin saldırıya uğradığını belirterek, "Çocuklar okullarımızda eğitim-öğretim için bulunmalı, bombalardan korunmak için değil" açıklamasını yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 136 gündür devam ediyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde okulların enkaza döndüğü belirtilerek, "Refah'ta nüfusun yarısının UNRWA barınaklarından başka gidecek yeri yok. 153 farklı UNRWA tesisi Gazze'deki savaş sırasında saldırıya uğradı. Çocuklar okullarımızda eğitim-öğretim için bulunmalı, bombalardan korunmak için değil" denildi.

UNRWA, İsrail'in hedef aldığı tesislerden bazılarına ait görüntüleri de paylaştı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in saldırılarında 153 UNRWA tesisi hedef alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in saldırılarında 153 UNRWA tesisi hedef alındı - Son Dakika
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