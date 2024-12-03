İsrail'in Saldırılarında Lübnan'da 9 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Saldırılarında Lübnan'da 9 Ölü

İsrail\'in Saldırılarında Lübnan\'da 9 Ölü

İsrail'in Güney Lübnan'a düzenlediği saldırılarda en az 9 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

03.12.2024 03:15
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in Güney Lübnan'a düzenlediği son saldırılarda en az 9 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Lübnan'da sağlanan ateşkesi ihlal eden İsrail, ülkenin farklı bölgelerine yönelik yeni saldırılar gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Bint Cubeyl bölgesine bağlı Haris köyüne düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Mercayun bölgesindeki Taluse beldesini hedef alan İsrail saldırısında ise 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ateşkesi ihlal etmişti

Hizbullah, Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes antlaşmasının İsrail tarafından defalarca ihlal edildiğini açıklayarak, Kefr Şuba Tepeleri'nin İsrail işgali altında olan Ruveysat el-Alem bölgesine "uyarı saldırısı" yapıldığını duyurmuştu. Fırlatılan roketler boş bir araziye düşerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hizbullah'a "güçlü bir şekilde yanıt verileceğini" söylemişti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Saldırılarında Lübnan'da 9 Ölü - Son Dakika

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