İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti

Suriye basını, İsrail'in Suriye topraklarına düzenlediği hava saldırısında 1 çocuğun hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını aktardı. İsrail'in Suriye'nin Baniyas kentine düzenlediği hava saldırısında bir kız çocuğu öldü ve 10 sivil yaralandı.

29.05.2024 22:53
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Suriye basını, İsrail'in Suriye topraklarına düzenlediği hava saldırısında 1 çocuğun hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını aktardı.

İsrail, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi. Suriye basınının askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde, İsrail'in Suriye'nin Baniyas kentine düzenlediği hava saldırısında 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Kaynak, "Saat 19.30 sularında, İsrail düşmanı Lübnan toprakları yönünden bir hava saldırısı başlatarak, merkezi bir bölgeyi ve Baniyas'taki bir konut binasını hedef aldı. Saldırıda, bir kız çocuğu öldü ve 10 sivil yaralandı" dedi.

Suriye basını, daha önce hava savunma sistemlerinin Humus üzerinde "düşman hedefleri" vurduğunu bildirmişti. - ŞAM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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