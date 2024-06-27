İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı sonucu 2 sivil hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun Suriye'nin güneyine gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği, 1 askerin yaralandığı belirtildi.

Suriye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 23.40 sıralarında İsrail ordusunun Golan Tepelerinden Suriye'nin güney bölgesinde farklı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Suriye hava savunmasının bazı füzeleri engellediği belirtildi. Saldırı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği, 1 askerin de yaralandığı aktarıldı. Saldırının ayrıca maddi hasara yol açtığı belirtildi.

"İsrail, İran bağlantılı grupları hedef aldı"

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Seyyida Zeyneb Mahallesi civarındaki Lübnan Hizbullahı ve İranlı milislere bağlı Cihad el-Bina Vakfı'nın hizmet merkezindeki araçların konuşlandığı yeri doğrudan hedef aldığını aktardı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den beri Suriye'de İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar geçrekleştiriyor. - ŞAM