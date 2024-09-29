İsrail'in Yemen'e Hava Saldırısı: 4 Ölü, 29 Yaralı

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İsrail'in Yemen'deki Hudeyde Limanı ve Ras Isa Limanı'na düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı.

İsrail'in Yemen'deki Hudeyde Limanı ve Ras Isa Limanı'na düzenlediği hava saldırılarına dair Yemen Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, İsrail saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin de yaralandığını ifade etti. - EL HUDEYDE