İsrail'in Yemen'e Hava Saldırısı: 4 Ölü, 39 Yaralı - Son Dakika
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İsrail'in Yemen'e Hava Saldırısı: 4 Ölü, 39 Yaralı

İsrail\'in Yemen\'e Hava Saldırısı: 4 Ölü, 39 Yaralı

Husilere göre, İsrail'in saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı.

06.05.2025 13:38
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Yemen'deki Husiler, İsrail'in düzenlediği saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 39 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na düzenlenen balistik füze saldırısının ardından Yemen'deki İran destekli Husilere gerçekleştirdiği hava saldırılarının bilançosu artıyor. Husilere bağlı Al Masirah televizyonunun Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre Hudeyde'ye bağlı Bajil bölgesindeki bir çimento fabrikasında 3 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Hudeyde limanında ise 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

20 savaş uçağı Yemen'i vurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da 20 savaş uçağı ile düzenlenen saldırılarda Husilerin altyapı tesislerinin hedef alındığı belirtildi. Hudeyde limanının, "İran silahlarının, askeri teçhizatın ve diğer terör amaçlarının tedariki için" kullanıldığı belirtildi. Bajil çimento fabrikasının ise Husi rejimi için önemli bir ekonomik kaynak sağladığı ve tüneller ile askeri altyapı inşa etmek için kullanıldığı aktarıldı. İsrail'in saldırılarının "Husilerin ekonomisine ve askeri yapılanmasına bir darbe" olduğu vurgulandı. - EL HUDEYDE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, İsrail, Dünya, Yemen, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Yemen'e Hava Saldırısı: 4 Ölü, 39 Yaralı - Son Dakika

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