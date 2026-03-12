İsrail, İran Komutanını öldürdü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah füze biriminde görev yapan İran Devrim Muhafızları Komutanı Abu Dharr Mohammadi'nin Beyrut'ta öldürüldüğü bildirildi.

İsrail'den Lübnan'a düzenlenen saldırılara ilişkin yeni bir açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah füze biriminde görev yapan İran Devrim Muhafızları Komutanı Abu Dharr Mohammadi'nin Beyrut'ta öldürüldüğü bildirildi. Açıklamada, "Mohammadi, Hizbullah ile İran rejimi arasında koordinasyon sağlayan merkezi bir figürdü ve 'Kuzey Okları Operasyonu' sonrasında Hizbullah'ın füze programının yeniden yapılandırılmasında kilit bir rol oynadı" denildi. - TEL AVİV