İsrail, Lübnan\'ın Nabatieh kentindeki apartmana hava saldırısı düzenledi

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Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail'in İHA ile Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh kenti yakınlarında bir apartmana hava saldırısı düzenlediği ve saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail, Lübnan topraklarına saldırılarına devam ediyor. Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail'in İHA ile Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh kenti yakınlarındaki Kfar Roummane'deki bir apartmana hava saldırısı düzenlediği aktarıldı. Saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtilerek, can kaybının artabileceği ifade edildi.

İsrail'in geçen hafta Nabatieh'ye düzenlediği saldırıda 2'si çocuk olmak üzere toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. - BEYRUT