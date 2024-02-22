İsrail, Lübnan'ın Nabatieh kentindeki apartmana hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İsrail, Lübnan'ın Nabatieh kentindeki apartmana hava saldırısı düzenledi

İsrail, Lübnan\'ın Nabatieh kentindeki apartmana hava saldırısı düzenledi

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail'in İHA ile Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh kenti yakınlarında bir apartmana hava saldırısı düzenlediği ve saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı ve can kaybının artabileceği belirtiliyor.

22.02.2024 20:56  Güncelleme: 20:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail'in İHA ile Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh kenti yakınlarında bir apartmana hava saldırısı düzenlediği ve saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail, Lübnan topraklarına saldırılarına devam ediyor. Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail'in İHA ile Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh kenti yakınlarındaki Kfar Roummane'deki bir apartmana hava saldırısı düzenlediği aktarıldı. Saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtilerek, can kaybının artabileceği ifade edildi.

İsrail'in geçen hafta Nabatieh'ye düzenlediği saldırıda 2'si çocuk olmak üzere toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Lübnan, İsrail, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail, Lübnan'ın Nabatieh kentindeki apartmana hava saldırısı düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 03:50:39. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'ın Nabatieh kentindeki apartmana hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement