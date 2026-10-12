İsrail-Lübnan sınırında patlamamış mühimmat patladı, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail-Lübnan sınırında patlamamış mühimmat patladı, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

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İsrail-Lübnan sınırının İsrail tarafındaki Ramim Ridge bölgesinde patlamamış mühimmat infilak etti; 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. İsrail basınına göre patlama, ORT Ma'alot Lisesi öğrencilerinin doğa yürüyüşü sırasında yaşandı; ölen ve yaralılar öğrenci.

İsrail- Lübnan sınırının İsrail tarafından patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

İsrail-Lübnan sınırındaki İsrail'e bağlı Ramim Ridge bölgesinde patlama meydana geldi. İsrail ulusal acil durum servisi Magen David Adom, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail basını, patlamanın ORT Ma'alot Lisesi'nden öğrencilerin doğa yürüyüşü yaptığı sırada meydana geldiğini belirterek, ölen ve yaralıların öğrenci olduğunu aktardı.

İsrail ordusu, yaralıları tahliye etmek üzere sağlık görevlileri ve üç helikopterinin yanı sıra, bölgede başka patlamamış mühimmat olup olmadığını taramak üzere bomba imha uzmanlarını olay yerine sevk ettiğini açıkladı.

Kaynak: İHA
UluslararasıAcil DurumGüvenlik3. SayfaLübnanİsrailDünyaSon Dakika

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