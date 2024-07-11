İsrail Ordusu 7 Ekim Olaylarına İlişkin İlk Raporu Yayınladı - Son Dakika
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İsrail Ordusu 7 Ekim Olaylarına İlişkin İlk Raporu Yayınladı

İsrail ordusu, 7 Ekim olaylarına ilişkin yürüttüğü soruşturmaya ilişkin ilk raporu yayınladı. Raporda, ordu Kibbutz Be'eri'nin vatandaşlarını koruyamadığını kabul etti ve güvenlik zafiyetlerine ilişkin bir devlet soruşturması açılması çağrısında bulunuldu.

11.07.2024 21:42
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İsrail ordusu 7 Ekim olaylarına ilişkin yürüttüğü soruşturmaya ilişkin ilk raporu yayınladı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant yaptığı açıklamada, 7 Ekim olaylarındaki güvenlik zafiyetlerine ilişkin bir devlet soruşturması açılması çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 279 gündür devam ederken, İsrail ordusu 7 Ekim olaylarına ilişkin yürüttüğü soruşturmaya ilişkin ilk raporu yayınladı. Raporda, ordu 7 Ekim'deki saldırılarından en kötü etkilenen topluluklardan biri olan Kibbutz Be'eri'nin vatandaşlarını koruyamadığını kabul etti.

Soruşturmanın o günkü olaylar zincirini, çatışmaları ve güvenlik güçlerinin davranışlarını incelediği belirtilen raporda, ordunun İsrail'e kitlesel bir şekilde sızması senaryosuna hazırlıksız olduğu ve bölgedeki kuvvetlerin yetersiz olduğu ifade edildi.

Olaylar başladıktan saatler sonra bile ordunun hala net bir bilgiye sahip olmadığı aktarılan raporda, Kibbutz Be'eri sakinlerinin uyarılmadığı belirtildi.

Kibbutz Be'eri'de içinde sivillerin olduğu evin tankla vurulması konusunda ordunun bir kusuru olmadığı ifade edilen raporda, "Evden silah sesleri gelmesinin ardından, kuvvetler rehineleri kurtarmak için eve saldırmaya karar verdi. Ekip, evin içindeki sivillerin tank mermilerinden zarar görmediğini tespit etti" denildi.

Evdeki sivillerin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için daha fazla araştırma yapılması gerektiği vurgulanan raporda, ancak işaretlerin sivillerin silahlı kişiler tarafından öldürüldüklerini gösterdiği belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant yaptığı açıklamada, 7 Ekim olaylarındaki güvenlik zafiyetlerine ilişkin bir devlet soruşturması açılması çağrısında bulundu. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail Ordusu 7 Ekim Olaylarına İlişkin İlk Raporu Yayınladı - Son Dakika

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