İsrail Ordusu Filistinli Aileyi Yıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Ordusu Filistinli Aileyi Yıktı

09.07.2026 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, El Halil'de bir ailenin evini ruhsat yokluğu gerekçesiyle yıktı. BM verileri artışı vurguluyor.

İsrail Ordusu, El Halil'in güneyindeki Arfa'iya köyünde Filistinli bir ailenin evini yıktı.

İsrail, Gazze'deki saldırılarının yanı sıra Kudüs ve Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik baskıya ve zulme devam ediyor. İsrail Ordusu, El Halil'in güneyindeki Arfa'iya köyüne iş makinalarıyla baskın yaparak Filistinli bir ailenin iki evini yıktı. İsrail güçleri, evin ruhsatı olmadığını gerekçe göstererek bir su kuyusunu, bir ağılı da yerle bir etti. evin sahibi Filistinli Muhammed Al-Amour, tapu senetlerine ve arazi mülkiyetine dair kanıtlara sahip olmalarına rağmen, İsrail ordusunun kendisine ve kardeşlerine ait evleri dördüncü kez yıktığını söyledi. Al-Amour, evlerinin 27 yıl önce inşa edildiğini ve 4 yıl önce ikinci bir kat eklendiğini, ancak İsrail ordusunun bu yıkımları yerleşimci yolları ve yerleşim yerleri için yer açmak amacıyla gerçekleştirdiğini dile getirdi. Filistinli Ayşe Al-Amour ise, "Yaşamak için bir çadır istiyorum ve topraklarımı terk etmeyeceğim. Burada doğdum, burada yaşadım ve burada öleceğim" dedi.

BM: "İsrailli yerleşimci şiddeti nedeniyle Batı Şeria'dan ayrılan Filistinlilerin sayısı 5 bin 900 oldu"

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler şiddeti nedeniyle son 3 yılda yerlerinden edilen Filistinlilerin sayısının arttığı kaydedildi. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) açıklamasında, Ocak 2023 -Nisan 2026 tarihleri arasında evlerinden ayrılmak zorunda kalan Filistinlilerin sayısının 5 bin 900 olduğu açıklandı. Aynı tarihlerde, 5 bin 536 yerleşimci saldırısının kayda geçtiği ve bu saldırılar sonucu Filistinlilerde ve Filistinlilerin evlerinde hasara neden olduğu kaydedildi.

BM tarafından yayınlanan haritalarda ise yerlerinden edilmelerin büyük bir kısmının Ürdün Vadisi, Ramallah ve Eriha arasındaki bölgede yaşandığı kaydedildi. - EL HALİL

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, İsrail Ordusu, Batı Şeria, Orta Doğu, 3. Sayfa, Politika, Güvenlik, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail Ordusu Filistinli Aileyi Yıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız sandı, karşısına baykuş çıktı Hırsız sandı, karşısına baykuş çıktı
Gözde üniversiteden dolandırıcılık olayı hakkında açıklama Ünlü cerrah da dolandırılmıştı Gözde üniversiteden dolandırıcılık olayı hakkında açıklama! Ünlü cerrah da dolandırılmıştı
Berlin’de cani doktora müebbet hapis cezası Berlin'de cani doktora müebbet hapis cezası
Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
İBB Davasında savcı, 3 sanığın tahliyesini istedi: Belediye başkanı da aralarında İBB Davasında savcı, 3 sanığın tahliyesini istedi: Belediye başkanı da aralarında
Çocukların davranışı takdir topladı: Görevliyi göremeyince... Çocukların davranışı takdir topladı: Görevliyi göremeyince...

13:15
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
13:08
MSB’den Miçotakis’e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
13:00
Dünya liderleri Ankara’ya geldi, belediye başkanı tatile çıktı
Dünya liderleri Ankara'ya geldi, belediye başkanı tatile çıktı
12:04
İzlanda Başbakanı’na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
İzlanda Başbakanı'na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
11:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
11:34
ABD Hamaney’in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
ABD Hamaney'in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 14:18:32. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Ordusu Filistinli Aileyi Yıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.